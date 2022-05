Spopadi na vzhodu najhujši doslej, Zelenski Ruse znova obtožil genocida

7.10 Harkov ponovno tarča napada

Drugo največje ukrajinsko mesto Harkov je bilo ponovno cilj ruskega obstreljevanja, poroča spletni Guardian, ki navaja, da so ukrajinske oblasti sporočile, da je napad zahteval življenja najmanj devetih civilistov, med njimi otroka. 19 oseb pa je bilo ranjenih. Prebivalce so znova pozvali k umiku v zaklonišča.

6.58 Poteka drugo ukrajinsko sojenje za vojne zločine

Dva zajeta ruska vojaka sta na drugem sojenju za vojne zločine priznala krivdo za obstreljevanje mesta na vzhodu Ukrajine. Aleksander Bobikin in Aleksander Ivanov sta priznala pripadnost topniški enoti, ki je iz ruske regije Belgorod napadala cilje v regiji v bližini Harkova.

Na prvem tovrstnem sojenju je ukrajinsko sodišče ruskega vojaka Vadima Šišimarina zaradi umora 62-letnega neoboroženega civilista obsodilo na dosmrtno zaporno kazen.

6.44 V Donbasu najhujši spopadi doslej, Zelenski Moskvo znova obtožil genocida

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v televizijskem nagovoru Moskvo ponovno obtožil, da v Donbasu izvaja genocid, poroča AFP. Obsodil je brutalni napad na to regijo, kamor je Rusija preusmerila svoje sile, zatem ko ji ni uspelo zavzeti Kijeva. Ocenil je, da bi lahko rusko bombardiranje celotno regijo pretvorilo v nenaseljeno območje. »Vse to, vključno z deportacijo naših ljudi in množičnimi poboji civilistov, je očitna politika genocida, ki jo izvaja Rusija,« je izjavil.

Tudi namestnica kijevskega obrambnega ministra Gana Maljar je poudarila, da so spopadi v Donbasu dosegli največjo intenzivnost od začetka vojne 24. februarja. Promoskovske separatistične skupine so sicer dele te regije nadzorovale že od leta 2014, zdaj pa si Rusija prizadeva k zavzetju celotne regije. Njena vojska se približuje večim mestom, vključno s strateško lociranima Severodoneckom in Lisičanskom, ki sta na poti do upravnega središča v Kramatorsku. V napadih na ti dve mesti so nazadnje umrli trije ljudje.