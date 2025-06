V nadaljevanju preberite:

Med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in županom Kijeva Vitalijem Kličkom se je znova razplamtel politični boj. V štabu nekdanjega boksarskega prvaka, ki je na čelu ukrajinske prestolnice več kot deset let, so prepričani, da se hočejo predsednikovi možje znebiti priljubljenega kijevskega župana, vodenje prestolnice pa prepustiti do Zelenskega bolj uslužnemu vodji tamkajšnje vojaške uprave.