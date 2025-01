Srbija na sredinec oblasti odgovarja z gromko tišino

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji že več kot dva meseca iz malega raste veliko, vsakodnevni protesti proti korupciji bodo danes postali splošna stavka. Na sporočilo, ki ga srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću pošiljajo protestniki s podobo okrvavljene pesti, podporniki režima odgovarjajo s fizičnim nasiljem in grafiti v obliki rdeče pesti z iztegnjenim sredincem. Predsednik odgovarja študentom z žaljivkami in s »shodom pametnih in normalnih ljudi« v podporo režimu, ki bo danes zvečer v Jagodini.