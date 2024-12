Sredi politične krize zaprisegel novi gruzijski predsednik

Mihail Kavelašvili je danes prisegel kot novi gruzijski predsednik sredi politične krize, ki pretresa državo po oktobrskih volitvah. V parlamentu v Tbilisiju je Kavelašvili, ki ga podpira vladajoča stranka, obljubil, da bo služil interesom Gruzije. Dosedanja predsednica Salome Zurabišvili medtem vztraja, da je edina legitimna predsednica.

Kavelašvili je prisegel v parlamentu na slovesnosti za zaprtimi vrati na Svetem pismu in ustavi ter obljubil, da bo služil interesom Gruzije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Naša zgodovina jasno kaže, da je bil po neštetih bojih za obrambo naše domovine in tradicije mir vedno eden glavnih ciljev in vrednot gruzijskega ljudstva,« je dejal Kavelašvili med nagovorom po prisegi.

Znan po svojih skrajno desničarskih stališčih in slabšalnih komentarjih o osebah LGBTQ, je v nadaljevanju pohvalil »našo tradicijo, vrednote, nacionalno identiteto, svetost družine in vere«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Inavguracija novega predsednika, ki ga je ta mesec kljub bojkotu opozicije na položaj izvolil volilni kolegij, bi lahko še dodatno zaostrila večmesečno politično krizo v državi, ki jo pretresajo množični proevropski protesti od spornih parlamentarnih volitev v oktobru in odločitve vlade, da odloži pogajanja o članstvu v EU.

Več tisoč ljudi se je danes zbralo pred predsedniško palačo, da bi podprli Zurabišvilijevo. FOTO: Daro Sulakauri/Reuters

Zurabišvilijeva ne priznava novega predsednika

Odhajajoča proevropska predsednica Salome Zurabišvili, ki tako kot protestniki ne priznava novega predsednika, je v preteklih tednih večkrat zatrdila, da ne namerava zapustiti položaja. V poslovilnem govoru privržencem pred predsedniško palačo pa je danes dejala, da se umika iz rezidence, a da ostaja edina legitimna voditeljica države.

Dodala je, da Kavelašvili, ki ga podpira vladajoča stranka Gruzijske sanje, ni bil legitimno izvoljen, saj so bili poslanci, ki so glasovali zanj, izvoljeni na parlamentarnih volitvah, za katere trdi, da so bile ukradene.

Več tisoč ljudi se je danes zbralo pred predsedniško palačo, da bi podprli Zurabišvilijevo. Že v soboto zvečer pa je pred pričakovano inavguracijo novega predsednika v prestolnici in tudi drugih mestih po državi protestiralo na tisoče Gruzijcev.

Po poročanju gruzijskih medijev pred parlamentarnim poslopjem med današnjo prisego Kavelašvilija sprva ni bilo večjih protestov.