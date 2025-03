Na današnji dan pred petimi leti je bil v Sloveniji uradno odkrit prvi okuženi

V nadaljevanju preberite:

Nalezljiva bolezen, ki jo povzroča koronavirus sindroma akutne respiratorne stiske 2 (sars-cov-2), je izbruhnila decembra 2019 v kitajskem mestu Wuhan. Prav na današnji dan, 4. marca, pred petimi leti pa je bil tudi pri nas uradno odkrit prvi okuženi, ki je skozi Italijo prispel iz Maroka. Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 razglasila pandemijo. Pri nas je bila epidemija uradno razglašena dan pozneje, 12. marca 2020. Začelo se je obdobje, ko se je svet ustavil, kar se je ponavljalo v več časovnih intervalih.

Po petih letih od začetka se spomini na pandemijo koronavirusa zdijo kot znanstvenofantastični film. Le da ga drugače vidijo tisti, ki so spremljali informacije s kavča pred zasloni, kakor tisti, ki so bili močno čustveno vpleteni, ker so se njihovi bližnji borili za življenje ali pa so izgubili ljubljenega človeka ali celo več njih. Čisto posebne občutke pa vzbuja tistim, ki so imeli svojca na infekcijski kliniki; med pacienti, priključenimi na respiratorje.