State Department za covid-19 krivi wuhanski inštitut za virologijo

Wuhanski inštitut za virologijo. Foto Hector Retamal/Afp

Razkuževanje ulic v kitajskem mestu Šija-Žuang. Foto Str Afp

Washington – Ameriška vlada ima razloge za prepričanje, da je več raziskovalcev inštituta za virologijo v kitajskem Wuhanu že jeseni 2019 zbolelo za covidom-19, pravi ameriški zunanji minister. Tik pred odhodom iz State Departmenta je spet dvomil v kitajske izjave o izvoru novega koronavirusa.Wuhanski inštitut se je predstavljal za civilno ustanovo, po Pompeovem prepričanju pa je skrivaj sodeloval s kitajsko vojsko, tudi s poskusi na živalih. Kitajski viri so v začetku pandemije namigovali, da se je virus razširil z wuhanske tržnice, preden so zanj začeli obtoževati ameriško vojsko, Avstralijo, ki je zahtevala preiskavo, so kaznovali z gospodarskimi sankcijami, uničili so vzorce virusa.V ameriškem zunanjem ministrstvu so zato že večkrat domnevali, da smrtonosni virus izvira iz wuhanskega inštituta za virologijo, pa čeprav morda po nesreči. Predsednikje zaradi pomanjkljive vloge Svetovne zdravstvene organizacije pri razkrivanju izvora pandemije ZDA umaknil iz nje.Prav v času, ko je covid-19 ubil dva milijona ljudi po vsem svetu, od tega 390 tisoč v ZDA, naj bi imeli Američani v rokah nove dokaze o zgodnjem obolenju več zaposlenih v wuhanskem inštitutu za virologijo. Pompeo WHO, ki namerava preiskovati v Wuhanu, poziva k preučevanju te možnosti, pa čeprav tudi ugotavlja, da Peking še naprej zadržuje bistvene informacije.