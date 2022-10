Število smrtnih žrtev na jugu Filipinov naraslo na sto

Število smrtnih žrtev poplav in zemeljskih plazov, ki so prejšnji teden prizadeli jug Filipinov, je naraslo na 98. Še približno 60 ljudi pogrešajo, a reševalci opozarjajo, da so možnosti za njihovo preživetje sedaj skoraj nične, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Operacijo smo preusmerili z iskanja in reševanja na pobiranje trupel, saj so možnosti za preživetje sedaj skoraj nične,« je dejal vodja civilne zaščite na otoku Mindanao.

Poplave in zemeljski plazovi so v četrtek prizadeli več mest in vasi na otoku Mindanao. Največ ljudi je umrlo v poplavah, saj so narasle vode presenetile prebivalce pred zoro. Nekateri pa so ostali ujeti v hišah, ki so jih pod seboj pokopali zemeljski plazovi.

Obilne padavine v državi so deloma tudi posledica tropske nevihte Nalgae. Ta je Filipine dosegla v soboto, pred njenim prihodom pa so oblasti evakuirale približno 5000 ljudi.

Nevihta je opustošila številne vasi, uničila pridelke in prekinila dobavo elektrike v mnogih regijah. Meteorološki urad v Manili pa medtem opozarja, da se državi približuje nova tropska nevihta.

Filipinska obalna straža išče žrtve tajfuna. FOTO: AFP

Predsednik države Ferdinand Marcos je danes začel obiskovati nekatera močno prizadeta območja. »Čeprav je bila nesreča velika in čeprav je veliko škode na infrastrukturi, število žrtev ni bilo tako veliko,« je dejal.

Filipine sicer običajno prizadene 20 tajfunov na leto, a je regija Mindanao le redko na njihovi poti. Vendar pa so tisti, ki to regijo dosežejo, običajno bolj smrtonosni od tajfunov, ki prizadenejo osrednji filipinski otok Luzon.