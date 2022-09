Število smrtnih žrtev na protestih se je povečalo na 76

Iranske varnostne sile so v enajstih dneh nemirov, ki jih je sprožila smrt 22-letne ženske Mahse Amini v priporu, ubile najmanj 76 protestnikov, zatrjujejo aktivisti, kot poroča BBC. Iranska organizacija za človekove pravice (IHR), ki ima sedež na Norveškem, je oblasti obtožila uporabe nesorazmerne sile in pravega streliva za zatiranje nestrinjanja z njo.

Državni mediji so sicer navedli, da je število smrtnih žrtev 41, med katerimi je tudi več varnostnikom, za smrt pa so okrivili »izgrednike« oz. protestnike. Aretiranih je bilo tudi več sto ljudi, od tega 20 novinarjev. 76 smrti so zabeležili v 14 provincah, vključno s šestimi ženskami in štirimi otroki, čeprav je IHR opozorila, da omejitve na internetu povzročajo zamude pri poročanju.

Petintrideset smrti je bilo prijavljenih v provincah Mazandaran in Gilan, severno od Teherana, in 24 v severozahodnih provincah Zahodnega Azerbajdžana, Kermanšaha, Kurdistana in Ilama, naseljenih s Kurdi. IHR je dejal, da videoposnetki in mrliški listi, ki jih je pridobil, potrjujejo, da so varnostne sile neposredno streljale na protestnike – kar so iranske oblasti zanikale.

»Tveganje mučenja in slabo ravnanje s protestniki je resno in uporaba pravega streliva proti protestnikom je mednarodni zločin,« je dejal direktor IHR Mahmood Amiry-Moghaddam. »Svet mora braniti zahteve iranskega ljudstva po njihovih temeljnih pravicah.« Mednarodno skupnost je pozval, da odločno in enotno sprejme praktične ukrepe za ustavitev ubijanja in mučenja prostestnikov.

Zažiganje tančice na protestih proti islamskemu režimu v Iranu v Mehiki. FOTO: Paola Garcia/Reuters

Urad ZN za človekove pravice je prav tako sporočil, da je zelo zaskrbljen zaradi nasilnega odziva oblasti in jih pozval, naj spoštujejo pravico do mirnega protesta.

Skupno uradno število prijavljenih aretacij je preseglo 1200, je poroča STA. Samo v provinci Mazandaran na severu Irana je bilo doslej aretiranih 450 ljudi. Oblasti sosednje province Guilan pa so v soboto sporočile, da so na protestih v tej provinci prijeli 739 ljudi, med njimi 60 žensk. Napetosti med Iranom in zahodnimi državami so se v zadnjih dneh povečale, zlasti, ko je Evropska unija v nedeljo obsodila odziv Irana na proteste po smrti Mahse Amini kot neupravičen in nesprejemljiv.

Protesti proti oblastem pred iranskim veleposlaništvom v Mehiki. FOTO: Paola Garcia/Reuters

22-letno Mahso Amini je 13. septembra med obiskom v iranski prestolnici Teheran pridržala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali. Novica o njeni smrti je sprožila vsesplošno ogorčenje in proteste v Teheranu in drugih mestih po državi. V najobsežnejših protestih v Iranu v zadnjih treh letih so varnostne sile po navedbah aktivistov med drugim uporabile prave in šibrene naboje, protestniki pa so pripadnike varnostnih sil obmetavali s kamenjem, zažigali policijska vozila in državne zgradbe.

Protivladne demonstracije so se od pogreba Mahse Aminija 16. septembra razširile v več kot 80 mest in mest po Iranu.

Protesti proti moralni policiji in zakonu o hidžabu, ki jih je sprožila njena smrt, so se hitro razvili v najresnejši izziv, s katerim se je iranska šiitska muslimanska klerikalna ustanova soočila v zadnjih letih, navaja BBC.

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo ženske, ki kljubovalno zažigajo svoje naglavne rute na kresovih in si strižejo lase v javnosti ob vzklikih in vzklikih »ženske, življenje, svoboda« in »smrt diktatorju« s sklicevanjem na vrhovnega voditelja, ajatolo Alija Hameneja. .

V ponedeljek so poročali o protestih v Teheranu in številnih drugih mestih, vključno z Yazdom v središču države ter Tabrizom in Sanandajem na severozahodu. Študenti in učitelji na več kot 20 univerzah so prav tako stavkali in odšli iz učilnic.