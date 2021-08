Število smrtnih žrtev naraslo na skoraj 2200, ranjenih 12.000 ljudi

Odstranjevanje posledic potresa. FOTO: Reginald Louissaint/AFP

Haiti je v soboto streslo ob 8.30 uri v globini desetih kilometrov z epicentrom približno 12 kilometrov severovzhodno od Saint-Louis-du-Sud na jugozahodnem delu države oziroma v okolici mesta Petit Trou de Nippes kakih 125 kilometrov zahodno od prestolnice Port-au-Prince.

Bolnišnice so preobremenjene. FOTO: Henry Romero/Reuters

Po prvem potresnem sunku v soboto zjutraj po lokalnem času je otok Hispaniola, na katerem leži Haiti, streslo še več popotresnih sunkov, pri čemer je imel najmočnejši magnitudo 5,2. Potres so čutili tudi v močno poseljeni prestolnici Port-au-Prince, ki je od epicentra oddaljen okoli 125 kilometrov. Tresenje so zaznali tudi v Dominikanski republiki, ki si otok deli s Haitijem.



Danes pa so iz juga države poročali o popotresnih sunkih.

FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters

Pozabljene vasi odrezane od pomoči



Rušilni potres z magnitudo 7,2, ki je v soboto zjutraj stresel Haiti, je po zadnjih podatkih zahteval že 2189 smrtnih žrtev – to je kar 250 več, kot so jih našteli pred dnevom dni , ranjenih pa je več kot 12 tisoč ljudi, podatke karibske agencija za civilno zaščito povzemajo tuji mediji.Po poročanju britanskega BBC-ja, je reševalcem uspelo včeraj iz ruševin rešiti 34 ljudi, več ljudi – natančno število ni znano – pa še vedno pogrešajo. Iskanje preživelih pa je oviralo močno deževje, ki ga je ta teden prinesla tropska nevihta Grace. Bolnišnice so z več kot deset tisoč poškodovanimi na robu zmogljivosti, Združeni narodi pa so ocenili, da ima na Haitiju okoli 500 tisoč otrok omejen dostop do zavetišča, varne vode in hrane ali pa tega sploh nima. Prizadetih naj bi bilo 30 tisoč družin, uničenih ali poškodovanih pa je okoli 12 tisoč stavb.»Neštete družine na Haitiju so zaradi potresa izgubile vse, zdaj pa zaradi poplav živijo, dobesedno, z nogami v vodi,« je povedal, predstavnik Sklada ZN za otroke (Unicef). Mnogi so bivali v šotorih, ki so bili postavljeni na nogometnem igrišču v mestu Les Cayes, mesto, ki je bilo med najbolj prizadetimi – potres je namreč največ škode naredil na jugozahodnem delu države.Predstavniki haitijske vlade se bodo danes, torej pet dni po potresu, in po stopnjevanju jezer prebivalcem zaradi počasnega pritoka pomoči, danes obiskali prizadeta območja. Prve pošiljke človekoljubne pomoči so v Haiti prispele pred nekaj urami, je poročal Radio Slovenija.Svetovni program ZN za hrano je sporočil, da sicer tesno sodeluje s haitijskimi oblastmi pri zagotavljanju pomoči preživelim, urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev je dejal, da so po pogajanjih oborožene tolpe – ki so že napadle ljudi, ki so iz prestolnice potovale v Les Cayes – obljubile, da bodo pustile konvoj pomoči.Zaradi močnega dežja, ki ga je prinesla nevihta Grace, so mnoge ceste v bolj gorskih regijah postale neprehodne. Ena od vasi, ki so ostale pozabljene, je Marceline, ki je od Les Cayesa oddaljena trideset minut vožnje. Vasica, ki je imela pred potresom dve cerkvi, zdravstveni dom, šolo, urejeno asfaltno cesto, neprepoznavna. Pot do mesta zaznamujejo plazovi in razpoke na cesti – težko je najti hišo, ki ni poškodovana, slikovito opisujeta poročevalca za BBC.Haiti, kjer je že leta 2010 uničujoč potres terjal več kot 220.000 življenj, je bil na tovrstno katastrofo slabo pripravljen. Pomanjkljiva ali poškodovana infrastruktura tako še dodatno ovira reševanje in obnovo po novem potresu. Poleg tega v državi vlada globoka politična kriza, ki se je poglobila po umoru predsednika Jovenela Moisa v začetku julija