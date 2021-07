Predsednik Haitija Jovenel Moïse žrtev atentata

Skupina za zdaj neidentificiranih napadalcev je ponoči vdrla v zasebno rezidenco haitijskega predsednika Jovenela Moïsa in ga ubila, poroča Reuters.



Moïse je bil žrtev streljanja, je danes sporočil začasni premier Haitija Claude Joseph. Več podrobnosti za zdaj ni znanih, po Josephovih besedah so bili napadalci domnevno tujci, ki so govorili angleško in špansko.



Moïsu je predsedniški mandat potekel 7. februarja letos, vendar funkcije ni hotel zapustiti, z argumentom, da se zaradi ponovljenih volitev petletni mandat izteče eno leto kasneje. Zatem so v najrevnejši državi obeh Amerik izbruhnili protesti, ki so zahtevali predsednikov umik ter mu očitali korupcijo in vzpostavljanje diktature.



V napadu je bila ranjena tudi predsednikova žena. Joseph je v današnji izjavi prebivalce pozval, naj se vzdržijo nemirov.

