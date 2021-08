Število smrtnih žrtev naraslo na več kot 1900

Potres z magnitudo 7,2 je razdejal Haiti. FOTO: Henry Romero/Reuters



Otok na katastrofo slabo pripravljen

Število smrtnih žrtev potresa, ki je minuli konec tedna prizadel Haiti, je glede na zadnje podatke naraslo za več kot 500 na 1941. Več kot 9900 ljudi je bilo poškodovanih, je v torek sporočila agencija za civilno zaščito v državi. Nadaljujejo se reševalne operacije, a jih ovira obilno deževje, ki ga je s sabo prinesla tropska nevihta Grace. V torek so izpod ruševin v kraju Brefet po navedbah agencije rešili 16 živih ljudi. Pristojni se bojijo, da so pod podrtimi stavbami na jugu države še vedno ujeti številni ljudje.Potres z močjo 7,2 s središčem blizu mesta Les Cayes in na globini 10 kilometrov je Haiti prizadel minulo soboto. Civilna zaščita navaja, da je bilo uničenih najmanj 13.700 hiš, še prav toliko pa poškodovanih. Prizadetih je bilo 30.000 družin.Kabinet začasnega premierjahumanitarne razmere označuje kot zelo zaskrbljujoče. V državo sicer že prihajajo prve pošiljke pomoči. Glede na navedbe humanitarnih organizacij so trenutno najbolj potrebni hrana, pitna voda, šotori in oprema za prvo pomoč.Bolnišnice na območju so prenapolnjene, nekatere so bile v potresu poškodovane. Ameriška vladna humanitarna agencija USAID je sporočila, da so 52 ljudi prepeljali iz države na bolnišnično zdravljenje.V državi dodatne težave in skrbi povzroča še obilno deževje, ki ga je s sabo skupaj z močnim vetrom prinesla tropska nevihta Grace. Video posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo poplavljene ceste. V zasilnem zatočišču v Les Cayesu je voda segala ljudem do gležnjev.Haiti, kjer je že leta 2010 uničujoč potres terjal več kot 220.000 življenj, je bil na tovrstno katastrofo slabo pripravljen. Pomanjkljiva ali poškodovana infrastruktura tako še dodatno ovira reševanje in obnovo po novem potresu. Poleg tega v državi vlada globoka politična kriza, ki se je poglobila po umoru predsednikav začetku julija.