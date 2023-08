Zublji zajeli že šest odstotkov otoka

Po največjem otoku kanarskega arhipelaga še naprej pustoši najbolj uničujoč požar v zadnjih štirih desetletjih. Podivjani zublji so od torka zvečer pognali od doma več kot 12.000 ljudi in zajeli že 13.383 hektarov oziroma dobrih 6 odstotkov površine Tenerifa. Po besedah predsednika regionalne vlade Fernanda Clavija je bil ogenj, s kakršnim se po obsegu in moči gasilci »še niso srečali«, skoraj gotovo podtaknjen.

Včeraj je v obsežni operaciji gašenja požara in pri evakuaciji ogroženih prebivalcev sodelovalo 610 ljudi, prav tako je bilo aktiviranih 20 letalskih enot. Te so dan prej opravile 930 poletov in na goreče borove gozdove razpršile 1,5 milijona litrov vode. Vse prej kot enostavna je bila tudi noč na ponedeljek. Prizadevanja, da bi ogenj spravili pod nadzor, so ovirali strm in težko dostopen relief, veter ter posledice daljšega intenzivnega obdobja visokih temperatur, ki so izsušile pobočja.

Požganih je več kot 13.300 hektarov površin. FOTO: Desiree Martin Afp

Clavijo je za komercialno radijsko postajo Cadena Ser poudaril, da so se ekipe danes trudijo ustaviti širjenje ognja na različnih koncih njegovega 90-kilometrskega perimetra. Največ pozornosti namenjajo obrambi domov in druge infrastrukture, vključno s teleskopi Inštituta za astrofiziko Kanarskih otokov blizu ognjenika Teide, ki je s 3718 metri najvišji španski vrh. »Na srečo je po noči, ko se je zapletlo, najhujše mimo, če se ne bo zgodilo kaj neobičajnega,« je poudaril Clavijo in izrazil upanje, da se bo lahko še zadnjih 5000 od skoraj 13.000 prebivalcev, ki so se umaknili na varno, kmalu vrnilo domov. »V kratkem času bomo verjetno lahko z nekaj previdnosti rekli, da je stanje pod nadzorom,« je na današnji novinarski konferenci budil upanje službe za izredne razmere s sosednjega otoka Gran Canaria Federico Grillo.

Pristojne službe so otočanom, ki živijo blizu požara – vključno z glavnim mestom Santa Cruz de Tenerife –, priporočile, naj zaradi visoke koncentracije dima zaprejo okna in ostanejo v zaprtih prostorih. Ob izhodih na prosto so jim priporočili nošenje zaščitnih mask, saj je da je kakovost zraka »zelo neugodna«.

Od prejšnjega torka je moralo oditi od doma več kot 12.000 ljudi. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Prizadeti del Tenerifa je danes obiskal tudi vršilec dolžnosti predsednika španske vlade Pedro Sánchez. V kratkem nastopu pred mediji je predsednik socialistične stranke (PSOE), ki se spogleduje z novim mandatom, prebivalcem izkazal solidarnost in napovedal, da bodo, ko bo ogenj obvladan, za prizadeti del otoka sprostili tudi državno pomoč. »Naslednjih nekaj ur bo zelo pomembnih, upajmo, da nam bo vreme pomagalo,« je povedal novinarjem.

Črna statistika

V Španiji je letos zoglenelo več kot 79.900 hektarov ozemlja in po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je ta mediteranska država najbolj prizadeta na stari celini, pred Italijo (59.000) in Grčijo (53.000). Tako kot lani, ko so zublji v Španiji opustošili okoli 300.000 hektarov, se je sezona požarov tudi tokrat začela prej kot običajno. V prvi polovici leta se je zvrstilo 16 požarov, ki so prizadeli najmanj 500 hektarov površin, kar je štirikrat več od povprečja zadnjega desetletja.