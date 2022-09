Število žrtev napada na rusko šolo naraslo na 17

Število žrtev ponedeljkovega strelskega napada na šolo v Iževsku v osrednji Rusiji je naraslo na 17, so sporočile oblasti v ruski republiki Udmurtiji. Kot so dejali, sta še dve osebi podlegli poškodbam, trije izmed več kot 20 ranjenih pa so še vedno v kritičnem stanju. V regiji sicer poteka tridnevno žalovanje.

Ruski minister za zdravje Mihail Muraško je danes sporočil, da so trije ranjenci še vedno v smrtni nevarnosti, medtem ko so 15 ranjenih – med njimi 13 otrok – prepeljali na zdravljenje v Moskvo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

FOTO: Maria Baklanova/AFP

V Udmurtiji trenutno poteka tridnevno žalovanje, ki so ga odredile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah so medtem okrepili varnost v drugih šolah v mestu, prav tako poteka več preiskav ponedeljkovega dogodka.

V napadu je bilo sicer skupno ranjenih več kot 20 ljudi. Po navedbah preiskovalcev je bil 34-letni napadalec, nekdanji učenec na šoli, oborožen z dvema pištolama makarov, nosil pa je »črno majico z nacističnimi simboli in balaklavo«. Po napadu si je sodil sam, motiv za dejanje pa za zdaj ostaja neznan.

FOTO: Reuters

Na tragedijo se je kmalu po napadu odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin in jo obsodil kot »nečloveški teroristični napad«.

Zadnje večje streljanje v ruski vzgojno-izobraževalni ustanovi se je zgodilo aprila letos, ko je oborožen moški streljal v vrtcu v osrednji regiji Uljanovsk, pri čemer so umrli vzgojiteljica in dva otroka. Tudi takrat je storilec po napadu storil samomor.

Rusijo je leta 2021 pretreslo tudi streljanje v šoli v Kazanu in na univerzi v Permu. Po omenjenih dogodkih je ruska duma poostrila zakonodajo, ki ureja dostop do orožja.