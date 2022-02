Število žrtev neurja v Braziliji še naprej narašča

Brazilske oblasti so v nedeljo sporočile, da se je število smrtnih žrtev hudih nalivov, ki so prizadeli mesto Petropolis in povzročili nenadne poplave in zemeljske plazove, povzpelo na 165. Po poročilu policije naj bi bilo med mrtvimi najmanj 28 otrok. Oblasti svarijo, da je malo verjetno, da bodo med ruševinami še našli preživele.

Reševalci in prebivalci prizadetega mesta, ki iščejo svoje pogrešane sorodnike, se še naprej prebijajo skozi gore blata in ruševin v Petropolisu. Predsednik Jair Bolsonaro je v petek ocenil, da je mesto videti, kot da je preživelo vojno.

Neurje je ulice v Petropolisu spremenilo v deroče reke, ki so odnašale drevesa, avtomobile in avtobuse, ter sprožilo smrtonosne zemeljske plazove v revnih hribovitih soseskah, ki obkrožajo mesto s 300.000 prebivalci.

V tem trenutku ni še jasno, kako visoko bo število smrtnih žrtev. Oblasti menijo, da je malo verjetno, da bodo pod razbitinami našli še kakšnega preživelega.

Brazilijo še naprej pesti vremenski kaos, saj je jugovzhodno zvezno državo Espirito Santo v nedeljo zajelo močno deževje.

V Petropolisu je neurje uničilo tudi več tisoč knjig. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

V novem neurju sta preminili najmanj dve osebi, so sporočili iz reševalnih služb v Espiritu Santu, ki meji na zvezno državo Rio de Janeiro, kjer se nahaja Petropolis.

Zaradi neurij, ki so uničili hiše 43 ljudem, so oblasti evakuirale že več kot 1200 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih treh mesecih je v hudih neurjih po Braziliji umrlo najmanj 219 ljudi, predvsem v jugovzhodni zvezni državi Sao Paulo in severovzhodni zvezni državi Bahia.