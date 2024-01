Število žrtev potresa preseglo 160, reševanje otežuje sneženje

Število smrtnih žrtev potresa, ki je osrednji del Japonske stresel na prvi dan novega leta, se je danes povzpelo na 161. Na prizadetem območju je še vedno onemogočen dostop do okoli 2000 ljudi, številni ostajajo brez elektrike ali so nameščeni v prenapolnjenih zasilnih namestitvah. Razmere dodatno otežuje sneženje.

Po potresu z močjo 7,5, ki je v osrednji regiji Ishikawa podiral stavbe, povzročal požare in sprožil visoke valove, še vedno pogrešajo 103 ljudi. Zaradi škode, ki so jo povzročili tresenje tal in okrog 1000 plazov na cestah, je na najhuje prizadetem polotoku Noto več kot 2000 ljudi še naprej odrezanih od sveta.

V zadnjih dveh dneh je območje pokril še sneg, ki ga je ponekod zapadlo več kot deset centimetrov in ki otežuje pomoč. Po več dneh dežja se obenem krepi tveganje za nadaljnje plazove, pod težo mokrega snega pa bi se lahko podrle še dodatne hiše, svarila regionalnih oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Razdejanje po potresu v mestu Suzu. FOTO: Str. Afp

V regiji okrog 18.000 gospodinjstev danes ostaja brez elektrike, več kot 66.000 jih je bilo v nedeljo brez vode. Od 28.800 ljudi, ki so nameščeni zasilnih namestitvah, so po poročanju medijev številni brez zadostne oskrbe z vodo, elektriko in gretjem.

Guverner Ishikawe Hiroshi Hase se je zavzel, da je treba za vsako ceno preprečiti nove smrti, razmere v začasnih namestitvah pa nujno izboljšati.

Premier Fumio Kishida je medtem kot prednostno nalogo izpostavil rešitev ljudi izpod ruševin in dostop do izoliranih skupnosti. V ta namen je vlada tja napotila tako policijske kot gasilske helikopterje pa tudi manjše skupine vojakov, ki so tja na poti peš, je dejal.