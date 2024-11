Število žrtev zrušenja nadstreška v Novem Sadu naraslo na 15

Ena izmed treh oseb, ki so bile hudo poškodovane v nedavnem zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji, je v nedeljo preminula, so sporočili iz Kliničnega centra Vojvodine v Novem Sadu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. To je 15. žrtev tragedije, ki še vedno odmeva v Srbiji.

V. d. direktorja kliničnega centra Vesna Turkulov je dejala, da je umrla pacientka z najtežjimi poškodbami.

Kot je dodala, se zdravniki še vedno borijo za življenje dveh preostalih ponesrečencev.

V zrušenju nadstreška 1. novembra je na kraju nesreče umrlo 14 ljudi. Odtlej je v Novem Sadu in drugod potekalo več protestnih shodov državljanov, ki terjajo odgovornost od lokalnih in državnih oblasti.

Položaj je zaradi tragedije doslej zapustil minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić.

Srbska vlada trdi, da opozicija tragedijo izkorišča za to, da bi brez volitev prevzela oblast.