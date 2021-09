Stoti premier in njegovih sto problemov

V nadaljevanju preberite:

Umirjen in izkušen. To sta glavni lastnosti novega predsednika japonske Liberalnodemokratske stranke (LDP) Fumioja Kišide. Problem je v tem, da to ni pohvala. Prihodnji teden bo gotovo izbran za premiera, a glede na vse probleme sedanjega težkega obdobja bi dežela vzhajajočega sonca potrebovala nekoga, ki se ne opira predvsem na strankarsko knjižico, temveč je pripravljen izskočiti iz tirnic. Od Kišide tega nihče ne pričakuje.