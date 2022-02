Strah pred eksodusom tujih letalskih družb iz Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Stopnjevanje napetosti z Rusijo in ameriška opozorila, da utegne Moskva že ta teden izvesti napad na Ukrajino, je pod vprašaj postavilo varnost potovanj v to vzhodnoevropsko državo. Posledice krize postajo jasno razvidne zlasti v letalskem prometu, kjer so nekatere družbe že pred več tedni začele spreminjati svoje vozne rede, tako da njihova letala in posadke v Ukrajini ne ostajajo dlje, kot je nujno potrebno.

Najnovejša težava, s katero se soočajo, je ukinjanje zavarovanj za opravljanje poletov na ozemlju Ukrajine. Največji ukrajinski letalski prevoznik Ukraine International Airlines je, denimo, danes potrdil, da so zavarovalnice petini njegove flote odrekle kritje za opravljanje letov v domačem zračnem prostoru.