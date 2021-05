Strah pred indijskim valom narašča

V nadaljevanju preberite:

Indijska različica je po ocenah strokovnjakov odgovorna za kar tri četrtine novih primerov okužb na Otoku in je tudi glavni vir skrbi, povezanih z načrtovanim ukinjanjem še zadnjih ukrepov proti širjenju virusa. Britanska vlada se je do zdaj uspešno držala svojega načrta postopnega opuščanja omejitev, ki jih je sprejela za boj proti covidu-19. Ta je sestavljen iz štirih faz oziroma korakov; z zadnjim, četrtim, predvidenim 21. junija, bi ukinili še zadnje prepovedi, povezane z ohranjanjem socialne distance.

23.418 novih okužb so na Otoku našteli prejšnji teden, v večini primerov je šlo za indijsko različico

Britanski premier Boris Johnson med nedavnim obiskom bolnišnice v mestu Colchester. Foto: Glyn Kirk/Reuters



Za zaščito dva odmerka

Bolj nalezljiva indijska različica novega koronavirusa utegne zaplesti predvideno sproščanje ukrepov v večjem delu Združenega kraljestva, še posebno, če se bo v prihodnjih tednih nadaljevala eksponentna rast števila odkritih okužb z njo.Omenjena različica je po ocenah strokovnjakov odgovorna za kar tri četrtine novih primerov okužb na Otoku in je tudi glavni vir skrbi, povezanih z načrtovanim ukinjanjem še zadnjih ukrepov proti širjenju virusa.Britanska vlada se je do zdaj uspešno držala svojega načrta postopnega opuščanja omejitev, ki jih je sprejela za boj proti covidu-19. Ta je sestavljen iz štirih faz oziroma korakov; z zadnjim, četrtim, predvidenim 21. junija, bi ukinili še zadnje prepovedi, povezane z ohranjanjem socialne distance.Vlada premierase bo do sredine junija odločila, ali se bo držala začrtanega urnika ali pa bo četrti korak na poti v normalnost vsaj za kratek čas preložila. Kar nekaj strokovnjakov se je v zadnjih dneh javno zavzelo za drugo možnost. Odstotek ljudi v državi, ki so prejeli oba odmerka cepiva proti covidu-19, je po njihovem mnenju še vedno prenizek, da bi povsem izničil nevarnost nastanka tretjega vala okužb. Vladi zato predlagajo, da ukinjanje ukrepov zamakne za nekaj tednov in s tem kar se da poveča verjetnost, da bo cepivo obvarovalo Britance tudi pred indijsko različico virusa.»Vidimo zgodnje znake nastanka vala,« je v intervjuju za BBC opozoril profesor, član skupine strokovnjakov, ki svetuje vladi, in pojasnil, da bi nekaj dodatnih tednov ohranjanja sedanjih ukrepov prineslo veliko manj škode, kot bi je lahko povzročilo njihovo prehitro opuščanje. Podobne argumente je bilo v zadnjih dneh slišati tudi od več drugih strokovnjakov, ki jih skrbi, da do 21. junija na Otoku ne bodo dosegli dovolj visoke stopnje precepljenosti za varno vrnitev v normalnost.Nedavna študija angleškega inštituta za javno zdravje (PHE) je na primeru Pfizerjevega in AstraZenecinega cepiva pokazala, da sta za ustrezno zaščito pred indijsko različico virusa potrebna dva odmerka. Združeno kraljestvo je sicer ena najuspešnejših držav na svetu po deležu imuniziranega prebivalstva. Sodeč po javno dostopnih podatkih je bilo s prvim odmerkom do konca prejšnjega tedna cepljenega več kot 74 odstotkov, z drugim pa več 48 odstotkov odraslega prebivalstva.Širjenje indijske različice na Otoku ne glede na to zbuja skrbi – tudi na drugi strani Rokavskega preliva. Francija je po Nemčiji in Avstriji danes postala najnovejša članica EU, ki je zaradi nevarnosti, povezane z njo, zaostrila vstopne pogoje za britanske državljane.