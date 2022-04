Strahovi pred migranti so bili odveč

Evropa trenutno doživlja največji val beguncev v zadnjih desetletjih. Več kot štiri milijone Ukrajincev beži izven Ukrajine, še več jih je notranje razseljenih. Z nemško sociologinjo dr. Kristino Seidelsohn, ki se že vrsto let ukvarja z integracijo beguncev, smo spregovorili o nemških izkušnjah z begunci v letih 2015 in 2016 in o tem, kako te izkušnje vplivajo na skrb za ukrajinske begunce. Sogovornica pravi, da se v Nemčiji zanašajo na izkušnje iz let 2015 in 2016. Takrat so, kot pravi, nastale tudi različne prostovoljne strukture, nastanitveni centri. Na drugi strani pa ne vedo, koliko beguncev bo prišlo k njim. Vsekakor pa po sedmih letih ugotavlja, da so strahovi pred migranti izginili, saj so se ti dobro integrirali.