Matteo Zuppi, najbolj papabilen kardinal

Če predvidevamo, da se bo večina kardinalskih glasov tokrat odločala za kontinuiteto, si je težko zamisliti drugega kandidata za papeža, kot je 69-letni kardinal Matteo Zuppi iz Bologne, ki je verjetno najbliže potencialnemu »papežu Frančišku II«, piše urednik časopisa Crux John L. Allen Jr.

Ne le da ima Zuppi ozadje v skupnosti Sant'Egidio, ki je Frančišku daleč najljubša med tako imenovanimi novimi gibanji v Katoliški cerkvi, Frančišek je Zuppiju leta 2015 dodelil vplivno mesto v Bologni, leta 2022 ga je izbral za predsednika italijanske konference, leta 2023 pa ga imenoval tudi za svojega osebnega odposlanca za mir v vojni v Ukrajini.

Zuppi je v zameno Frančiška podprl na vsakem »spornem« koraku v času njegovega papeževanja, od odločitve leta 2015, da odpre vrata k obhajilu katoličanom, ki se ločijo in ponovno poročijo, do odobritve blagoslova za ljudi v istospolnih zvezah leta 2024, ki po njegovih besedah Cerkev postavlja »na obzorje usmiljenja«.

Frančiškova zapuščina

Zuppi je rojen leta 1955 kot peti od šestih otrok. Skoraj dobesedno se je rodil za cerkveno službo: Njegov oče Enrico je bil dolgoletni urednik ilustrirane tedenske priloge uradnega vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano, mati pa nečakinja legendarnega kardinala Carla Confalonierija. Leta 1973, pri 18 letih, se je Zuppijevo življenje spremenilo, ko je spoznal takrat 23-letnega Andrewa Riccardija, laičnega katoliškega intelektualca in aktivista, ki je pet let pred tem ustanovil skupnost Sant'Egidio (sv. Egidija). Riccardi si je poslanstvo skupine sprva zamislil kot služenje revnim učencem v ljudskih šolah v revnih soseskah na obrobju Rima.

Zuppi je postal župnik v baziliki Santa Maria v Trastevereju, kjer skupnost Sant'Egidio prireja slovite maše večernice, ki privabljajo množice sekulariziranih mladih Rimljanov, v začetku devetdesetih let pa je postal del ekipe svetega Egidija, ki je pomagala pri pogajanjih za konec dolgotrajne državljanske vojne v Mozambiku.

Zuppi in Riccardi sta tako močno povezana, da je pokojni avstralski kardinal George Pell nekoč opozoril, da bo »pravi papež« Riccardi, če bo Zuppi iz konklava izšel oblečen v belo.

Leta 2012 je papež Benedikt XVI. Zuppija imenoval za pomožnega škofa rimske škofije. Ko je Frančišek leta 2013 prevzel vodenje škofije, je bilo njegovo navdušenje nad Sant'Egidiem takoj vidno. Že leta 2015 je Zuppija imenoval za bolonjskega nadškofa, kasneje pa še za predsednika vplivne italijanske škofovske konference, s čimer je postal nacionalna in mednarodna referenčna točka.

Zuppijeva izvolitev bi utrdila in vsaj do neke mere institucionalizirala zapuščino papeža Frančiška, trdi urednik John L. Allen Jr. V času, ko negotovost in pritiski geopolitike veljajo za ključno vprašanje glasovanja v konklavu, Zuppi prinaša tudi mednarodne izkušnje, velja pa tudi za nadarjenega pastorja, ki razume, kako pritegniti in navdušiti veliko različnih ljudi.