Stroške napačnih energetskih odločitev bodo nosili ljudje

Nemški minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck je danes s predstavniki energetskih podjetij, med drugim RWE in Uniper, podpisal memorandum o razumevanju, v skladu s katerim bodo podjetja od marca prihodnje leto zagotavljala utekočinjeni plin za terminale v Brunsbuettelu in Wilhelmshavnu na severu Nemčije. FOTO: Odd Andersen/AFP