Stubb: Z vsako rusko grožnjo podpora članstvu v Natu zraste

Finska bo morda že v nekaj tednih vložila uradno prošnjo za članstvo v Natu. Za Alexandra Stubba, nekdanjega premiera te nordijske države, je to logičen korak, s katerim bo končala integracijo v zahodne politične in varnostne institucije, predvsem pa okrepila varnost pred vse manj predvidljivo veliko sosedo. V intervjuju več o tem, kako je Finska prišla do te točke, zgodovini njenih odnosov z Rusijo, pa tudi razlogih, zakaj bi bila »finlandizacija« Ukrajine slaba rešitev.