V Sloveniji včeraj potrdili še 191 okužb

Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 na območju naše države evidentirali še 191 novih okužb z novim koronavirusom. Skupno so naredili 1.354 testov po metodi PCR, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 14,1. Hitrih antigenskih testov je bilo 6.418. Ocenjujejo, da imamo na območju države 10.362 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 691,6.Bangladeš je zaprl 4000-kilometrsko kopensko mejo z Indijo, ki se spopada z rekordnim številom novih okužb in smrti zaradi covida-19. V nedeljo napovedano zaprtje je začelo veljati danes in bo trajalo 14 dni, izjema pa je prevoz blaga, je novinarjem v Daki pojasnil bangladeški zunanji minister AK. Kot je še dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, je bila odločitev sprejeta po nasvetu strokovne skupine z namenom čim bolj zajeziti širjenje novega koronavirusa v Bangladešu.Danes se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa je dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih. Odlok, ki ga je vlada sprejela 21. aprila, se bo uporabljal do vključno 2. maja, potem bo vlada vnovič preverila ukrepe glede na zdravstveno stanje v času epidemije.Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih, a še vedno brez prisotnosti gledalcev. Dovoljeni so tudi treningi vsem športnikom po zakonu o športu ne glede na starosti in kakovost, vendar le v obliki t. i. mehurčkov v zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.Omogočena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno-rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do deset vadečih. Za rekreacijo in športne programe se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.Nastanitveni obrati po vsej državi lahko danes znova sprejmejo goste, a lahko ne glede na velikost odprejo največ 30 sob. Za koriščenje nastanitve mora potrošnik predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa dokazilo o prebolelosti oziroma cepljenju. S tem je znova mogoče koristiti tudi turistične bone.Dokazila, da niso okuženi oziroma da so covid-19 že preboleli ali bili cepljeni, morajo gostje osebju predložiti, ko se prijavijo za bivanje v nastanitvenem obratu. Ta pogoj ne velja za goste, ki še niso dopolnili 15 let in v nastanitvenem obratu bivajo s svojimi starši ali skrbniki. Nastanitveni obrati lahko ponujajo tudi storitve za dobro počutje, denimo koriščenje bazena, a le za svoje goste.Na visokošolske zavode se danes po več mesecih študija na daljavo vračajo študenti. Študijski proces bo znova potekal v hibridni obliki, kot ob začetku študijskega leta, kar pomeni v živo ob upoštevanju priporočil NIJZ in na daljavo. Študenti bodo v manjših skupinah obiskovali predavanja v živo, del pa jih bo poslušal preko spleta. Ob sproščanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa danes svoja vrata odpirajo vsi visokošolski zavodi, kar bo študentom omogočilo, da v neobičajnem študijskem letu vendarle uspešno dokončajo študij. Letošnja generacija več kot 60.600 študentov je novo študijsko leto zaradi covida-19 začela precej drugače kot v prejšnjih letih.Na ljubljanski univerzi bodo pri izvajanju procesa v živo dosledno upoštevali zadostno razdaljo najmanj metra in pol, obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih za predavatelje in študente, tudi za cepljene, ter redno prezračevanje prostorov, so za STA pojasnili na univerzi. Prav tako bodo predvideli varne poti ter vhode in izhode s čim manj osebnimi stiki na hodnikih in v sanitarijah.Na Slovaškem in v Italiji bodo danes sprostili nekatere stroge ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, česar se bodo razveselili predvsem v gostinstvu, športu in kulturni dejavnosti. Obiskovalci bodo ob upoštevanju strogih higienskih pravil lahko znova posedali na terasah lokalov, obiskali fitnes ali uživali v ponudbi gledališč in muzejev.