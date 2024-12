Študentje, kamen v Vučićevem čevlju na poti v EU

V nadaljevanju preberite:

Velik protest v središču Beograda ni izstopal le po množičnosti (zbralo se je več kot sto tisoč ljudi), temveč tudi po tem, da so demokratične in protirežimske zahteve tokrat prišle iz mlajše generacije. V nasprotju z dosedanjimi shodi so obrazi demonstrantov mlajši, obraz predsednika Aleksandra Vučića pa bolj zaskrbljen. Preverili smo, ali je njegova skrb upravičena in ali mu študentski protesti lahko pokvarijo načrte za pospešeno približevanje Evropski uniji.

Študentski protirežimski protest, ki je zajel skoraj vse državne univerze in fakultete v Srbiji, teh je okoli 60, se osredotoča predvsem na zahteve, povezane s posledicami tragične nesreče na železniški postaji v Novem Sadu. Na vprašanja, ki jih na mirnih shodih študentje ponavljajo že mesec dni, vladajoči režim nima odgovorov, prav tako se je pokazalo, da ni pripravljen za odzivanje na tako široko in decentralizirano družbeno gibanje.

Zahteve, kot so objava celotne dokumentacije v zvezi s koruptivnimi dejavnostmi vpletenih v prenovo postaje, preiskava ozadij tragične nesreče in odgovornost vpletenih, ter bolj splošne zahteve, ki se nanašajo na družbeno pravičnost in boj proti korupciji, preizprašujejo neposredno Vučićev režim, ki temelji na ultraliberalni ideologiji, bogatenju posameznikov na račun družbe, zlorabi državnih institucij in popolni odsotnosti odgovornosti, je prepričan srbski diplomat Duško Lopandić.