Študija odkrila povezavo med prepovedjo splava in smrtnostjo novorojenčkov

Prepoved splava v ameriški zvezni državi Teksas je povezana s 13-odstotnim povečanjem števila smrti med novorojenčki in dojenčki, ugotavlja v ponedeljek objavljena študija zdravstvene revije JAMA Pediatrics, ki jo povzema ameriška televizija NBC.

Teksas je septembra 2021 prepovedal splav takoj po zaznavi utripa srca zarodka, kar je običajno v petem ali šestem tednu nosečnosti. Zakon ne predvideva izjeme v primeru nepopravljivih okvar zarodka, kjer zdravniki vnaprej vedo, da otrok ne bo živel dolgo po porodu.

Študija je primerjala smrtnost novorojenčkov, starih od 28 dni do 12 mesecev, v Teksasu in 28 drugih zveznih državah ZDA od leta 2018 do 2022. Po sprejetju zakona je smrtnost v Teksasu narasla za 13 odstotkov, s 1985 v letu 2021 na 2240 v letu 2022. Po vseh ZDA je v istem obdobju smrtnost med novorojenčki narasla za dva odstotka.

»To kaže na vzročni učinek politike; v drugih državah nismo opazili takšnega povečanja umrljivosti dojenčkov,« je za NBC povedala Alison Gemmill, docentka za prebivalstvo, družino in reproduktivno zdravje na univerzi Johns Hopkins, ki je izvedla študijo.

Po sprejetju zakona je smrtnost novorojenčkov v Teksasu narasla za 13 odstotkov. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Poročilo Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) je že pokazalo, da se je stopnja umrljivosti dojenčkov in novorojenčkov v ZDA leta 2022 prvič po letu 2001 povečala.

Direktorica oddelka za zdravje žensk v zdravstvenem centru univerze Columbia Mary Rosser je menila, da ugotovitve kažejo na neželene posledice prepovedi splava v zgodnji nosečnosti. »Takšne prepovedi nesorazmerno vplivajo na marginalne skupine prebivalstva, vključno z družinami z nizkimi dohodki in manjšinami,« je dejala.

Ustvarjalci študije so ob tem izpostavili negativne posledice, ki jih ima lahko smrt novorojenčka ali dojenčka za družino, vključno s travmami in računi za zdravljenje.