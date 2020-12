Sum samomorilske eksplozije osamljenega čudaka

Ena od hiš, ki jih je domnevni samomorilec podaril mladi materi. FOTO: Harrison Mcclary/Reuters

Osumljeno počitniško vozilo. FOTO: Metropolitan Nashville Police De Via Reuters

Washington – Povzročitelj mogočne petkove eksplozije v centru ameriškega Nashvilla je 63-letni strokovnjak za varnostne alarme, ki je pred tem vse svoje nepremičnine podaril 29-letni materi, poročajo lokalni mediji.se je po teh informacijah držal bolj zase, obseden pa naj bi bil s strahom pred nadzorom nad Američani s pomočjo brezžičnega omrežja mobilne telefonije 5G. Sosedje ga opisujejo kot čudaka, s katerim niso imeli nobenih stikov.Darilo dveh hiš v vrednosti več kot štiristo tisoč dolarjev naj bi bilo presenečenje tudi zaiz Los Angelesa, ki je prej živela v Tennesseeju, zaradi preiskave pa še ni povedala, ali je osumljenca poznala. Ena od hiš je pripadala pokojnemu očetu neporočenega moškega, za katerega verjamejo, da je umrl v eksploziji počitniškega vozila pred poslopjem nashvillske uprave telefonske družbe AT&T.Po nekaterih poročilih je bil Warner leta 1978 aretiran zaradi še neznanega prekrška ter leta 1980 spoznan za krivega, na Googlovih zemljevidih pa je pred eno od hiš še vedno mogoče videti identično počitniško vozilo tistemu, ki je na božični dan tik pred eksplozijo oddajalo zvočna opozorila mimoidočim, naj se umaknejo na varno. Nashville se priklanja herojskim policistom, ki so v zadnjem trenutku na varno spravili nekaj naključnih sprehajalcev. Po dosedanjih informacijah so bili trije ljudje lažje ranjeni.Eksplozija je prizadela telefonske in internetne povezave v Tennesseeju ter sosednjem Kentuckyju ter povzročila težave komunikacijam na nashvillskem letališču, zaradi česar o morali odpovedati več letov.