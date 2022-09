Švedska premierka priznala poraz na volitvah

Švedska premierka Magdalena Andersson je po skoraj vseh preštetih glasovih na nedeljskih parlamentarnih volitvah nocoj priznala poraz levega tabora in na novinarski konferenci v Stockholmu napovedala odstop. Zaradi izjemno tesnega izida sicer na Švedskem še vedno niso razglasili končnih izidov volitev.

Socialdemokratka Anderssonova, ki bo odstopno izjavo uradno podala v četrtek, je tako priznala poraz proti desnemu taboru, ki ga sestavljajo skrajno desni Švedski demokrati, konservativna Zmerna stranka, Krščanski demokrati in Liberalci, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Gre za majhno večino, a je to večina,« je dejala Anderssonova. Po preštetih več kot 99 odstotkov glasov bo desnem taboru pripadlo 176 sedežev v 349-članskem parlamentu, kar zadostuje za večino v riksdagu. Levemu polu se v naslednjem sklicu parlamenta obeta 173 poslanskih sedežev.

Voditelj Zmerne stranke in kandidat desnice za premierja, Ulf Kristersson, je v odzivu napovedal, da bo oblikoval učinkovito vlado.

Socialdemokrati, ki so v zadnjem stoletju v švedski politiki igrali glavno vlogo, so sicer kot posamična stranka znova osvojili največ glasov, vendar skupaj z Zelenimi, Levico in Stranko centra premalo za večino v parlamentu.