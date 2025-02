Švedska žaluje za žrtvami najsmrtonosnejšega strelskega napada

Švedske oblasti preiskujejo ozadje smrtonosnega strelskega pohoda, v katerem je napadalec v torek ubil deset ljudi in nato menda sodil še sebi. Tragedija se je zgodila v izobraževalnem središču za odrasle Campus Risbergska v Örebroju, kamor je danes pripotoval tudi državni vrh – na čelu s kraljevim parom in predsednikom vlade Ulfom Kristerssonom.

O napadu, ki je pretresel Švedsko in Evropo, je za zdaj po Kristerssonovih besedah več vprašanj kot odgovorov. Po zadnjih informacijah naj bi storilec v torek dopoldne vstopil v prostore Campusa Risbergska z orožjem, skritim v torbi za kitaro. V toaletnih prostorih naj bi se preoblekel v zeleno vojaško opravo in s polavtomatskim orožjem začel sejati smrt. Ljudje so panično bežali, on pa naj bi hladnokrvno hodil po izobraževalnem središču in streljal. Ubil je deset ljudi, več je ranjenih. Zaradi strelnih ran so tri ženske in dva moška operirali v univerzitetni bolnišnici v Örebroju, je poročala agencija AFP. Kakor so navedle zdravstvene oblasti, je njihovo stanje »stabilno, a resno«. Vse žrtve – identifikacija še ni končana – naj bi bile starejše od 18 let.

Napad je nekatere presenetil med poukom, druge v času kosila. »Fant poleg mene je bil ustreljen v ramo. Ko sem se ozrla nazaj, so na tleh ležali trije ljudje, ki so krvaveli. Vsi so bili v šoku. Rekli so: 'Pojdite ven! Bežite!'« je za TV4 povedala Marwa, ki hodi v Campus Risbergska. Štiriinpetdesetletna učiteljica Maria Pegado je za Reuters dejala, da je nekdo takoj po odmoru odprl vrata njene učilnice in zaklical, naj vsi zbežijo. Skupaj z učenci je stekla na varno.

Tragedija se je zgodila v izobraževalnem središču za odrasle Campus Risbergska v Örebroju. FOTO: Kuba Stezycki/Reuters

Campus Risbergska ponuja izobraževanje za odrasle, tečaje švedščine za priseljence, poklicno usposabljanje in programe za osebe z intelektualnimi ovirami. Šola je na obrobju Örebroja, ki leži približno 200 kilometrov zahodno od Stockholma.

Kdo je bil napadalec

Storilec, ki naj bi imel okoli 35 let, pred torkovim napadom ni bil znan policiji in v preteklosti ni zagrešil vidnejših prestopkov. Prav tako ni bil povezan s kriminalnimi združbami. Oblasti verjamejo, da je deloval sam. Za zdaj ni indicev, da bi ga vodili ideološki vzgibi. Svojci, omenjeni v švedskem tabloidu Aftonbladet, so napadalca opisali kot samotarskega človeka brez tesnih oziroma pogostih stikov z družino. Kakor je na Švedskem precej pogosto, je imel dovoljenje za lov, napad pa je izvedel z lovskim orožjem, je poročal javni radio SVT. Od leta 2014 ni imel prijavljenih rednih dohodkov od dela, živel je v enosobnem stanovanju nedaleč od središča Örebroja, sedmega največjega mesta v državi.

Težko je žalovati sam

Örebro je daneobiskal tudi kraljevi par. Pred šolo je položil cvetje in se pozneje udeležil spominske slovesnosti za žrtve napada. »Težko je žalovati sam,« je dejal novinarjem monarh Karel XVI. Gustav. »Mislim, da vsa Švedska čuti, da je doživela travmatično tragedijo.« Žrtvam se je prav tako poklonil premier Ulf Kristersson, ki je poudaril, da bo 4. februar za vedno zaznamovan kot temen dan v zgodovini države, in pozval Švede, naj stopijo skupaj. »Skupaj moramo pomagati ranjenim in njihovim svojcem pri spoprijemanju z bolečino in težo tega dne,« je poudaril.