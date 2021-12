Svetovna banka skuša pomagati Afganistanu

Upravni odbor Svetovne banke je podprl prenos 280 milijonov dolarjev iz zamrznjenega skrbniškega sklada na dve humanitarni agenciji, da bi pomagali ublažiti humanitarno krizo v Afganistanu, poroča Reuters. Denar naj bi prejeli Svetovni program za hrano in Unicef, dokonča odločitev naj bi bila znana v petek.

Zamrznjenih sredstev v donatorskem skladu je sicer 1,5 milijarde dolarjev, a je vprašanje, kako izpeljati donacijo v Afganistan mimo sankcij Združenih držav Amerike, saj želijo ZDA s sankcijami oslabiti talibanski režim v Afganistanu.

Kdo bo prejel pomoč? FOTO: Ahmad Sahel Arman/AFP

Sredstva mora odobriti 31 donatorjev skrbniškega sklada, med donatorji pa največ denarja prispevajo ravno Združene države Amerike. Reuters poroča, da Bela hiša in ameriško finančno ministrstvo do sedaj še nista podala pripomb. Iz ministrstva so celo sporočili, da humanitarna pomoč ni del sankcij. V vsakem primeru bo več znano po petkovem sestanku.

Od kar so se ZDA umaknile iz Afganistana in so tamkajšnjo oblast prevzeli talibani, je Afganistan pristal v hudi humanitarni krizi. Kar 39 milijonov ljudi je ujetih v razpadajoče gospodarstvo in pomanjkanje hrane in zdravil, sedaj prihaja še zima.

Oblast so prevzeli talibani. FOTO: Javed Tanveer/AFP

Donacijo naj bi namenili za pomoč zdravstvenemu sektorju, a kljub temu bo premalo denarja za pomoč učiteljem, ki že mesece niso dobili plačila.

Odprto pa je še eno, morda najpomembnejše vprašanje – kdo bo nadzoroval razdelitev denarja, ko ga bodo enkrat dostavili v Afganistan?