Švicarji na referendumu podprli možnost zakonske zveze tudi za istospolne pare

Proti v najmočnejši populistični stranki UDC

FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Pobuda za obdavčitev najbogatejših padla

Švicarji so danes na referendumu podprli možnost sklenitve zakonske zveze za vse. Za to, da se istospolnim parom omogoči sklenitev zakonske zveze, je glede na izide vzporednih volitev glasovalo 64 odstotkov volivcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Izid glasovanja je pričakovan, saj so raziskave javnega mnenja v preteklih dneh napovedovale okoli 60-odstotno podporo predlogu zakona za vse.Proti predlogu so bili poleg nekaterih verskih skupin le v populistični stranki UDC, ki je sicer najmočnejša stranka v državi.Švica je ena zadnjih evropskih držav, kjer sklenitev zakonske zveze med istospolnima partnerjema še ni možna.V Švici je sicer že od leta 2007 mogoče skleniti civilno partnerstvo, od leta 2018 pa je mogoča tudi posvojitev otrok partnerja.Švicarska vlada in parlament pa sta zdaj z dopolnitvijo zakonodaje izenačila status zakonske zveze med heterospolnimi in istospolnimi pari, enake pravice pa bi imeli tudi glede posvojitve otrok.A nasprotniki te ureditve, ki zagovarjajo predvsem tradicionalno družino in da ima otrok očeta in mater, so zahtevali referendum o tem vprašanju, kot je to sicer običajno za Švico, kjer o zakonih pogosto odloča še ljudstvo.Referendumska kampanja glede tega vprašanje je bila precej ostra. Nasprotniki so s provokativno kampanjo uporabljali slike jokajočih otrok in temnopoltih nosečnic z napisi »sužnji« čez trebuh, kar naj bi namigovalo na nadomestno materinstvo, ki je v Švici prepovedano.Na drugi strani so aktivisti skupnosti LGBT na paradah ponosa v Zürichu in Ženevi opozarjali na pravice istospolno usmerjenih.Švicarji so danes na referendumu glasovali tudi o pobudi za višjo obdavčitev najbogatejših državljanov. »Pobuda 99 %«, ki jo sestavljajo predvsem mladi socialisti, si prizadeva za nižjo obdavčitev plač in višjo obdavčitev kapitala, saj da najbogatejši odstotek Švicarjev poseduje kar 40 odstotkov vsega premoženja v državi.Pobudo so volivci glede na izide vzporednih volitev prepričljivo zavrnili, kar so napovedovale že javnomnenjske raziskave. Podprlo ga je le 34 odstotkov volivcev.