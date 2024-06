SZO je sprejela spremembe mednarodnega zdravstvenega pravilnika

Generalna skupščina SZO je pravkar potrdila resolucijo, s katero je sprejela dopolnila k Mednarodnemu zdravstvenemu pravilniku. V spremembah pravilnika ni vsega, kar so si države želele, vseeno pa prinaša več transparentnosti glede odziva v primeru morebitnih prihodnjih pandemij, je sporočila Vesna Kerstin Petrič.

Slovaški predstavnik, ki je član izvršnega odbora SZO je tako prebral izjavo v kateri sicer Slovaška ne nasprotuje sprejemu, a so se distancirali od potrditve. Druge države, Kanada, Španija in ZDA pozdravljajo sprejem in napovedujejo, da bodo pravilnik umestile v nacionalno zakonodajo.

Generalna skupščina je sprejeta tudi resolucijo o socialni participaciji, ki jo je predlagala Slovenija skupaj s Tajsko, kot tudi resolucijo o podelitvi več pravic Palestini kot članici opazovalki SZO. Seznam vseh sprejetih resolucij bo objavljen na spletnih straneh SZO.