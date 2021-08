Talibi upravljanje letališča ponujajo Erdoganu

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes potrdil, da je Turčija opravila prve pogovore s talibi in dodal, da Ankara preučuje ponudbo talibov za upravljanje letališča v Kabulu.



Pogovori s talibi so potekali na vojaškem delu letališča v Kabulu, kjer je začasno nameščeno turško veleposlaništvo, je dejal. »Imeli smo prve pogovore s talibi, ki so trajali tri ure in pol,« je dejal.



Erdogan je pojasnil, da želijo talibi nadzorovati varnost na letališču, medtem ko Ankari ponujajo možnost upravljanja letališča. Vendar sta četrtkova napada ob letališču v Kabulu pokazala, kako pomembno je poznati podrobnosti o tem, kako bo letališče zavarovano, je opozoril.



Turčija je nameravala pomagati pri varovanju in vodenju letališča v Kabulu, vendar je v sredo začela umikati svoje vojake iz Afganistana, kar je očiten znak, da je Ankara opustila ta cilj, poroča AFP.



Erdogan se je odzval tudi na turške kritike zaradi pogovorov s talibi in dejal, da Ankara »nima razkošja«, da bi samo od daleč opazovala razmere v nestabilni regiji. »Brez pogovora ne morete vedeti, kakšna so njihova pričakovanja ali kakšna so naša pričakovanja. (...) To je diplomacija,« je dejal Erdogan.



