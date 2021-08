Talibi lahko Kabul prevzamejo brez izstreljenega naboja

V nadaljevanju preberite: Danes zjutraj so talibi iz vseh štirih strani obkolili Kabul, vase zaverovano afganistansko prestolnico, kjer so politične elite do zadnjega – kako značilno – verjele, da jim bo uspelo ostati na oblasti. Talibi, ki so pred tem praktično brez boja osvojili še Mazar e Šarif in Džalalabad, poleg Kabula še zadnji dve veliki mesti, ki nista bili pod njihovim nadzorom, so na vratih glavnega mesta v mehurčku živečim afganistanskim oblastem ponudili – »kompromis«. Mirno predajo mesta in vzpostavitev prehodne vlade. Predsednik Ašraf Gani se je znašel pred izbiro, ki to sploh ni (bila).