Talibi naj bi kmalu oblikovali vlado in odprli kabulsko letališče

Talibi so danes napovedali, da bodo kmalu oblikovali novo vlado. Katar pa je sporočil, da se dogovarjajo s talibi za čimprejšnje ponovno odprtje letališča v Kabulu. Po prevzemu nadzora v Afganistanu po umiku ameriške vojske iz države sredi avgusta morajo zdaj talibi sestaviti vlado in se tako preleviti iz uporniške skupine v silo, ki je sposobna voditi državo. Predstavitev članov vlade bi po navedbah neimenovanih virov francoske tiskovne agencije AFP lahko bila v petek po popoldanski molitvi.Talibi so vladali Afganistanu že med letoma 1996 in 2001, tokrat pa napovedujejo bolj »vključujočo« vlado in mehkejši način vladanja. Po ocenah enega od visokih predstavnikov talibov Šeraje še vedno malo verjetno, da bo v vladi tudi kakšna ženska. Bi pa naj bilo ženskam dovoljeno delati.V mestu Herat na zahodu države se je danes zbralo okoli 50 žensk in se zavzemalo za svoje pravice. »Imamo pravico do izobrazbe, dela in varnosti,« so pele. Ena od organizatork shodaje za AFP povedala, da morajo talibi vključiti v vlado ženske. »Talibi se morajo posvetovati z nami. A na njihovih zborih in srečanjih ne vidimo nobene ženske,« je dejala.Herat je razmeroma svetovljansko mesto na nekdanji svilni cesti blizu meje z Iranom. Je eno bogatejših afganistanskih mest in tam so se dekleta že vrnila v šole. Med 122.000 ljudmi, ki jim je ob umiku ZDA uspelo pobegniti iz Afganistana, je prva afganistanska novinarka, ki je opravila intervju s talibskim predstavnikom v živo na televiziji. Kot jepovedala v Katarju, so ženske v Afganistanu »v zelo slabem položaju«. »Mednarodno skupnost pozivam, prosim, pomagajte jim,« je dejala.Katarski zunanji ministerje medtem danes sporočil, da se dogovarjajo s talibi za čimprejšnje ponovno odprtje letališča v Kabulu. »Z vsemi močmi si prizadevamo za to in ostajamo optimistični, da ga usposobimo čim prej,« je dejal. »Upamo, da bomo v prihodnjih dneh slišali kakšne dobre novice,« je dodal.Pri tem je pozval talibe, naj omogočijo Afganistancem izhod iz države. »Zelo pomembno je, da talibi pokažejo zavezanost za zagotovitev varnega prehoda in svobode gibanja afganistanskemu ljudstvu,« je dejal na novinarski konferenci v Dohi. Letališče, kjer se je pred dnevi ob umiku Američanov trlo ljudi, ki so želeli zapustiti državo, je zaprto, večina infrastrukture je uničene ali pokvarjene.Katarski tehniki so v sredo odpotovali v Kabul na pogovore o ponovnem odprtju letališča, njihovo letalo pa je bilo prvo, ki je pristalo na kabulskem letališču po torkovem koncu evakuacij.