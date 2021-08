Talibi so potrpežljivo čakali na svojo novo priložnost

V nadaljevanju preberite:

Ko so talibi z Združenimi državami v katarski Dohi februarja lani sklenili mirovni sporazum, obenem pa se pogajanja med paštunsko islamistično milico in afganistanskimi oblastmi sploh niso premaknili z mrtve točke, je bilo jasno, da bodo talibi zelo kmalu tudi uradno – in v celoti – ponovno zavladali Afganistanu. Dobili so zeleno luč. In bili so odlično pripravljeni. Za njimi je bilo namreč dvajset let vztrajnega, natančno strukturiranega vračanja. Po vojaškem porazu novembra 2001 talibi niso razpadli – pomešali so se med civilno prebivalstvo, obenem pa ohranjali svoje močne strukture na podeželju. Vojaške, verske, socialne, etnične in, z masovno proizvodnjo opijske paste, islamskimi davščinami in milijoni dolarjev mednarodne razvojne pomoči, ki se je v obliki podkupnin znašla v njihovih globokih žepih, tudi gospodarske.