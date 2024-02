Taylor Swift je lahko tudi politična velesila

V nadaljevanju preberite:

Zvezda ameriškega nogometa Travis Kelce na nedeljskem superbowlu ni zaprosil za roko svojega dekleta Taylor Swift, s pridobitvijo lasvegaške licence za poroko s svojo izbranko se je bolj izkazal pevec Usher, ki je poskrbel za glasbeno zabavo na finalu lige ameriškega nogometa NFL. Taylor Swift je v Las Vegasu igrala le spremljevalno vlogo in se v novi ljubezenski zgodbi z rdečimi ustnicami in rožnatimi lici stiskala k izbrancu. Videz pa seveda vara. Največji sodobni pop idol je gospodarska in politična sila, ki se je veselijo demokrati in bojijo ­republikanci.