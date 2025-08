Teden, ki se bo vpisal v zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Ob koncu junija 1975 je Brat št. 1 Rdečih Kmerov vstopil v najbolj prepovedani del Prepovedanega mesta v Pekingu, kjer ga je ob svojem zasebnem bazenu čakal voditelj Mao Zedong. Star in bolan je s težavo vstal iz svojega naslanjača in komajda govoril, a je bil gost zanj še vedno izjemno zanimiv. Na vsak način je hotel slišati, kako je kampučijskemu diktatorju po zgolj nekaj mesecih vladavine uspelo izvesti tisto, o čemer je on samo enkrat (ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja) razmišljal: da bi z dinamitom razstrelil nacionalno banko in ukinil denar.