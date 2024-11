Teden v znamenju ozaveščanja o neželenih učinkih zdravil

Danes se začenja mednarodna kampanja #MedSafetyWeek, katere namen je spodbujanje poročanja o neželenih učinkih zdravil. Letošnja tema kampanje je osredotočena na pravilno uporabo zdravil za preprečevanje neželenih učinkov in na poročanje neželenih učinkov, če se pojavijo, so sporočili z Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Omejevanje neželenih učinkov

Mnogi po svetu uporabljajo zdravila za različna stanja in bolezni, kljub temu pa lahko včasih zdravila pri nekaterih bolnikih povzročijo neželene učinke. »S pravilno uporabo zdravil lahko bistveno zmanjšamo tveganje za pojav neželenih učinkov in njihove zaplete,« so poudarili na JAZMP.

Raziskave po navedbah agencije kažejo, da bi skoraj polovico vseh neželenih učinkov lahko preprečili. Ker je varnost bolnika na prvem mestu, želijo s kampanjo spodbuditi in opomniti bolnike, naj zdravila vedno uporabljajo skladno z navodilom za uporabo in upoštevajo napotke zdravnika ali farmacevta. Zdravstvene delavce pa želijo opomniti, naj preverjajo, ali je zdravilo ustrezno za bolnika, preden ga predpišejo, izdajo ali aplicirajo.

Varnost zdravil ni samo v rokah znanstvenikov in zdravstvenih delavcev, saj ima tudi bolnik kot uporabnik zdravila ključno vlogo, so navedli na agenciji. Če bolnik sumi na neželeni učinek, priporočajo, naj se obrne na svojega zdravnika, farmacevta ali drugega zdravstvenega delavca, ki mu lahko pomaga in svetuje, hkrati pa neželeni učinek poroča pristojnemu organu. O neželenem učinku lahko prek spletnega obrazca ali aplikacije za pametne telefone poroča tudi bolnik sam. Obrazec in aplikacija sta dostopna na spletni strani JAZMP. »Neželeni učinek tako ne ostane prezrt,« so poudarili na agenciji.

Pri tem so pojasnili, da vsak državni pristojni organ na področju zdravil vodi sistem spremljanja njihove varnosti. Sistem zbira in obravnava poročila o že znanih kot tudi o novih ali nepričakovanih neželenih učinkih. Na podlagi vseh razpoložljivih podatkov lahko pristojni organ sprejme ukrepe za zmanjševanje ugotovljenega tveganja, denimo z dodatnimi opozorili ali omejitvijo uporabe zdravila. Vsako poročilo je pomembno in prispeva k varnejši uporabi zdravil.

Teden ozaveščanja

Kampanja #MedSafetyWeek po svetu poteka od 4. do 10. novembra in vključuje 104 organizacije iz 91 držav. Že deveti mednarodni teden za ozaveščanje javnosti o pomenu poročanja neželenih učinkov tako kot vsako leto organizira Uppsala Monitoring Centre, podporni center Svetovne zdravstvene organizacije za spremljanje varnosti zdravil. V Sloveniji kampanjo koordinira JAZMP, vanjo pa je vključenih več lekarn, zdravstvenih ustanov, fakultet zdravstvenih smeri in drugih organizacij.

Posamezniki lahko sporočilo kampanje pomagajo širiti na družbenih omrežjih, in sicer z deljenjem sporočil in animacij agencije za zdravila in drugih sodelujočih organizacij.