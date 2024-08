Telegram Rusom daje, česar enota GRU 29155 ne more več

V nadaljevanju preberite:

Spletna aplikacija telegram je močno poenostavila novačenje poceni izvajalcev za kazniva dejanja, kaže eksperiment, ki so ga pred časom izvedli preiskovalni novinarji v Estoniji. »Ni vam treba poznati temnega spleta, če hočete kupovati ali prodajati mamila, na hitro iskati izvajalce kriminalne naloge, ali celo če ste ruska tajna služba, ki si želi najeti ljudi za sabotaže v Evropi,« je povedal preiskovalni novinar in urednik estonskega novičarskega portala Delfi Holger Roonema, ki je izvedel eksperiment.

Potem ko je pariško tožilstvo v ponedeljek objavilo vrsto obtožb proti pridržanemu ustanovitelju spletne aplikacije telegram Pavlu Durovu, se je v Evropi vnela razprava o poseganju demokratične evropske države v ustavno zagotovljeno svobodo govora in komuniciranja. Durovu so francoski tožilci naložili celo paleto obtožb, med drugim tudi, da je bila njegova platforma vpletena v pomoč pralcem denarja, preprodajalcem mamil in razpečevalcem otroške pornografije. Tožilci Durova preganjajo tudi zato, ker francoskim oblastem ni hotel pomagati pri prestrezanju potencialno nezakonitih komunikacij.