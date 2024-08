Ukrajina trdi, da je odbila ruski raketni napad na Kijev

Ukrajinske sile so sporočile, da so preprečile ruski raketni napad na Kijev. Tam so se danes pred zoro oglasile sirene za zračni napad. Predsednik Volodimir Zelenski je pozval Zahod, naj Ukrajini dobavi orožje daljšega dosega.

»To je že tretji napad z balističnimi raketami na prestolnico v avgustu z jasnim šestdnevnim presledkom med posameznimi napadi,« je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP objavila mestna vojaška uprava Kijeva na Telegramu.

Hkrati z raketnim napadom so opazili brezpilotna letala, ki naj bi letela proti Kijevu. »Vsa sovražna brezpilotna letala so bila uničena daleč zunaj mesta,« je sporočila uprava. V napadu so ruske sile po navedbah kijevske vojaške uprave »najverjetneje uporabile severnokorejske balistične rakete tipa KN-23«. O škodi ali žrtvah ne poročajo.

ZDA in Južna Koreja so Severno Korejo obtožile, da Rusiji zagotavlja strelivo in rakete za posredovanje v Ukrajini. Kijev je svoje zaveznike na Zahodu že večkrat pozval, naj mu zagotovijo več sistemov protizračne obrambe.

Dve leti in pol po ruski invaziji na Ukrajino so kijevske enote prejšnji teden sprožile veliko protiofenzivo v ruski regiji Kursk, zaradi česar je moralo zapustiti svoje domove več kot 120.000 ljudi.

Hkrati z raketnim napadom so opazili brezpilotna letala, ki naj bi letela proti Kijevu. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Zelenski poziva k dobavi orožja daljšega dosega

Ukrajinski predsednik Zelenski je v soboto pozval Zahod, naj jim dobavi orožje daljšega dosega. Sposobnost ukrajinskih oboroženih sil, da uporabijo takšno orožje proti Rusiji, je najpomembnejše strateško vprašanje te vojne, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal v večernem video sporočilu.

Trenutno zahodnim zaveznikom po besedah Zelenskega manjka odločnosti. »Okupatorju bi lahko učinkovito onemogočili vsako priložnost za napredovanje in povzročanje škode, če bi bile naše zmogljivosti dolgega dosega zadostne,« je poudaril.

V Kursku po načrtih

Ofenziva v Kursku po trditvah Zelenskega poteka po načrtih. »Operacija poteka natanko tako, kot smo pričakovali. Hrabrost Ukrajincev dosega velike stvari. Zdaj krepimo svoje položaje,« je dejal.

Po zadnjih navedbah Kijeva nadzoruje Ukrajina več kot 80 mest in 1500 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Kursk. Navedb ni mogoče neodvisno potrditi.

Ruska državna jedrska agencija Rosatom je Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) obvestila o zaostrovanju razmer v jedrski elektrarni Kursk, kar naj bi bila posledica ukrajinskih napadov.

IAEA pa je v soboto opozorila na varnostna tveganja v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki jo je pred dvema letoma zavzela ruska stran. V njeni bližini je namreč odjeknila eksplozija. »Razstrelivo, ki ga je nosil dron, je razneslo tik pred zaščitenim območjem elektrarne,« je sporočila agencija.

Ukrajinski droni so davi napadli skladišče nafte v mestu Proletarsk v južni regiji Rostov v Rusiji in sprožili velik požar, je sporočil lokalni guverner.