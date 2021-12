Teslino avtonomno vozilo ubilo in ranilo 20 oseb

Največje pariško taksi podjetje G7 je iz svoje flote izključilo Teslin model 3, potem ko je bilo ta konec tedna udeleženo v nesreči s smrtnim izidom. Ker je voznik izgubil nadzor nad avtonomnim vozilom, je umrla ena oseba, dvajset pa je bilo ranjenih.

V Tesli so zanikali kakršne koli tehnične težave z avtomobilom. Pariško tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi obtožb o uboju iz malomarnosti in nenamerni telesni poškodbi.

V nesreči je bil po poročanju francoskih medijev udeležen taksist, ki v tistem trenutku ni bil v službi, ampak je svojo družino odpeljal v restavracijo. Francoski mediji še poročajo, da je vozilo trčilo v dva pešca, semafor in kombi.

Teslina avtonomna tehnologija svojim vozilom omogoča samodejno krmiljenje, pospeševanje in zaviranje. Podjetje se sooča s kritikami, da gre za zavajajoče trditve, ker tehnologija avtomobila ne vodi samodejno, vozniki pa morajo ves čas ohranjati nadzor nad vozilom in pozornost. Voznik, udeležen v tokratni nesreči, je medtem, ko je vozilo povzročilo nesrečo, menda igral videoigrice.

Tesla funkcijo trži kot avtopilot in obljubila »popolno samostojno vožnjo«, nekaterim uporabnikom pa je funkcija že na voljo v različici beta. Uporabniki so v preteklosti že zlorabljali sistem, med vožnjo so, recimo, uporabljali telefone, avto se je vozil brez nadzora, celo brez voznika, ali pa so si potniki med vožnjo izmenjavali avtomobilske sedeže. V začetku meseca sta v ZDA v dveh nesrečah, kjer sta bili udeleženi Teslini avtonomni vozili, umrla dva človeka, novembra pa je Teslino vozilo brez voznika ubilo še dva. ZDA so sprožile preiskavo, ki še ni končana. Eno smrt so v decembru obravnavali tudi v Nemčiji in eno na Kitajskem.