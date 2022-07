Tesno partnerstvo Poljske in Madžarske je preteklost

Poti Poljske in Madžarske so se razšle, je v petek po poročanju poljske tiskovne agencije PAP dejal poljski premier Mateusz Morawiecki. Tesno partnerstvo dveh višegrajskih držav je razpadlo zaradi različnih stališč do ruske vojne v Ukrajini.

Morawiecki je v petek po srečanju s kmeti v mestu Kozki odgovarjal na novinarska vprašanja. Med drugim so ga vprašali, ali se strinja z nedavnimi besedami madžarskega premiera Viktorja Orbána, da je vojna v Ukrajini zamajala poljsko-madžarsko sodelovanje.

Različni pogledi na vojno

Orbán je sicer ocenil, da so cilji obeh držav enaki, a medtem ko Madžarska vojno vidi kot konflikt dveh slovanskih narodov, Poljaki »čutijo, da se v njej borijo tudi oni«.

»Potrjujem besede premiera Orbána, da so se poti Poljske in Madžarske razšle,« je dejal Morawiecki. Je pa zatrdil, da Poljska ne igra nobene vloge v vojni v Ukrajini. »V vojni se borijo Ukrajinci,« je povedal.

Njihovo »herojsko bitko« sicer podpira tuje orožje, večinoma ameriško, a tudi britansko, poljsko in iz številnih drugih držav, s čimer naj bi Ukrajincem pomagali »obraniti suverenost«. »Želimo, da Ukrajina preživi in ohrani svojo ozemeljsko celovitost, svojo suverenost,« je poudaril. »Verjamem, da se bo to zgodilo,« je še sklenil.

Orbán je svojo opazko o odnosih s Poljsko vključil v govor pred tednom dni, ki je močno odmeval zlasti zaradi opazk o »rasno mešanih narodih«. V Evropi so številni njegove besede označili za rasistične.