Težave s spletnimi portali Google, YouTube in drugimi

Washington – Številni uporabniki Googlovih spletnih strani kot YouTube in Gmail ta čas na zaslone dobivajo le sporočilo o napaki. Težave beležijo po vsem svetu, videti pa je, da so osredotočene na Evropo. Prizadeti so tudi aplikacije Google Drive, Google Sheets, Google Meet in druge, s samim iskalnikom je za zdaj manj težav.



»Zavedamo se težav večine uporabnikov Gmaila,« so sporočili pri kalifornijskem podjetju. S sesutjem omenjenih spletnih strani so se morali ubadati že dvajsetega avgusta, ko so Gmail. Google Drive, Google Docs, Google Meet in Google Voice prenehali delovati za šest ur, nekaj težav so zabeležili tudi julija in enajstega novembra.



(se nadaljuje).



Komentarji: