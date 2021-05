Težave se najprej pokažejo na spletu

V nadaljevanju preberite:

Kdaj natanko v zadnjem mesecu so napetosti med Izraelci in Palestinci dosegle vrelišče, je težko določiti, toda nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi analize za nazaj pokazale, da je položaj najprej ušel izpod nadzora na družbenih omrežjih. Ta v tem večnem sporu že vrsto let igrajo vidno vlogo.