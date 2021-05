Težko je graditi stabilne odnose v nestabilnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Ameriška zunanja politika se tudi pod predsednikom Joejem Bidnom opredeljuje doma in dan pred srečanjem državnega sekretarja Antonyja Blinkna z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v Reykjaviku je demokratski prvak v Michiganu demonstrativno vozil električni poltovornjak. Električni ford-150, ki so ga predstavili ta teden, je simbol novega ameriškega naslanjanja na obnovljive energetske vire in prekrojevanja zunanje politike v tem duhu.