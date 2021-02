Tisoč vprašanj ob smrti veleposlanika

V nadaljevanju preberite:

Ko so včeraj pripeljali v Rim posmrtne ostanke veleposlanika v Ljudski republiki Kongo Luce Attanasia in karabinjerja Vittoria Iacovaccija, so hvalili njuno predanost delu in pomoči ljudem v stiski, hkrati so se glasno spraševali, kako je mogoče, da je veleposlanik hodil po morda najbolj nevarnih krajih podsaharske Afrike, zakaj konvoja ni spremljala vojska in zakaj je Svetovni program za hrano (WFP) zagotovil, da v tistih krajih ni nobene nevarnosti.