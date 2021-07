Ton medijskega poročanja znan že pred začetkom predsedovanja

V nadaljevanju preberite:

Od zgleda do omajanega ugleda. Tako bi lahko strnili razliko v tonu poročanja tujih medijev med prvim in pred začetkom drugega predsedovanja svetu Evropske unije, ki ga Slovenija danes prevzema od Portugalske. Medtem ko si država zelo prizadeva, da bi čim bolj gladko izpeljala šestmesečni projekt, vladni odnosi z novinarji predstavljajo največjo nevarnost za njegov končni uspeh.



Predstavniki četrte veje oblasti se bodo, kar je bilo razvidno tudi iz objav v zadnjih mesecih, bolj kot z zakonodajnimi vidiki predsedovanja ukvarjali s potezami predsednika vlade Janeza Janše, njegovim odnosom do svobode medijev in razumevanjem vladavine prava. »Krožno predsedovanje je zelo tehnična tema, ki ponavadi ne vzbuja veliko pozornosti. Janez Janša je poskrbel za to, da tokrat ne bo tako,« je za Delo pojasnil Diego Velazquez, eden od 50 bruseljskih dopisnikov, ki so v teh dneh v Sloveniji.