Tožilstvo po poplavah uvedlo preiskavo

Državno tožilstvo v Koblenzu je uvedlo preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti v nedavnih katastrofalnih poplavah na zahodu države. Preiskovanci so občinski svet v kraju Ahrweiler in član tamkajšnjega kriznega štaba. Medtem ko poteka preiskava, pa Nemci tudi ocenjujejo škodo, ki so jo povzročile poplave. Ta bo, kot vse kaže, presegla 4,6 milijarde evrov, kolikor je dosedanji rekord iz poplav na vzhodu države leta 2002.