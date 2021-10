Tragedije, ob katerih javnost zadržuje dih

V nadaljevanju preberite:

V ZDA se vsak dan zgodi veliko nesreč in zločinov, nekateri pritegnejo več pozornosti množic od drugih, in takšna je tudi usoda priljubljene in nadarjene 42-letne direktorice fotografije Halyne Hutchins, ki jjo je po nesreči ubil igralec Alec Baldwin. Američani se sprašujejo, zakaj na snemanjih filmov sploh imajo prave naboje, saj Baldwin ni prvi igralec, ki mu bo povzročitev smrti bremenila vest.